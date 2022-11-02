Изменения будут действовать с 3 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Введен особый порядок аннулирования лицензии для страховщиков на период действия военного положения. Кроме того, изменены условия применения мер влияния и признаки небезупречной деловой репутации и внесены изменения, связанные с предотвращением кризисных явлений в период войны.

К перечню лиц, на которые распространяются все указанные изменения, будут отнесены:

▪️ операторы платежных систем;

▪️технологические операторы платежных услуг;

▪️коммерческие агенты, привлеченные для предоставления финансовых платежных услуг;

▪️небанковские поставщики платежных услуг (кроме поставщиков нефинансовых платежных услуг), поставщики ограниченных платежных услуг.

Во-первых, будет установлен особый порядок аннулирования лицензии для страховщиков, которые намерены аннулировать не последнюю лицензию из перечня лицензий и намерены аннулировать последнюю лицензию и не имеют обязательств по договорам страхования.

Также уменьшен перечень документов для аннулирования лицензии, в частности, отменено требование представления аудиторского отчета. Страховщик, аннулирующий последнюю лицензию, для подтверждения отсутствия обязательств по договорам страхования дополнительно представляет регуляторную отчетность.

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