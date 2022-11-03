Как сообщает Politeka.net, количество внутренне перемещенных лиц в Украине намного возросло из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Так, по состоянию на 23 августа, по официальным данным, количество ВПЛ составляло 6,9 млн человек.
Кабинет Украины, поддержав инициативу Минреинтеграции, расширил возможности участия в программе обеспечения жильем.
Право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.
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Утвержденные правительством изменения предполагают, что победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, реконструированное не более 35 лет назад (ранее — 25 лет).
При этом человек имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.
Кроме того, увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее — 20 лет) и удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 кв. м (ранее – 21 кв. м).
Добавим, что согласно результатам масштабного исследования, проведенного компанией Gradus Research, среди ВПЛ значительно снизилась доля людей, имеющих работу – таких всего 55% против 66% среди тех, кто не изменил места своего проживания.
82% людей сообщают об уменьшении своего дохода из-за войны войны.
Основная масса внутренне перемещенных получает помощь в виде пищевых продуктов (77%), денег (50%) и средств гигиены (27%).
Напомним, также сообщалось о новых правилах, которые ввел НБУ.
Кроме того, сообщалось, что украинцев привлекут в Армию восстановления - сколько будут платить и что нужно делать.
Также сообщалось, что украинцы в разгар войны отказываются от наличных расчетов.