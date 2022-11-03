Кредиты на жилье станут доступнее для внутренне перемещенных лиц, правительство расширило возможности для их получения.

Как сообщает Politeka.net, количество внутренне перемещенных лиц в Украине намного возросло из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Так, по состоянию на 23 августа, по официальным данным, количество ВПЛ составляло 6,9 млн человек.

Кабинет Украины, поддержав инициативу Минреинтеграции, расширил возможности участия в программе обеспечения жильем.

Право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.

Утвержденные правительством изменения предполагают, что победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, реконструированное не более 35 лет назад (ранее — 25 лет).

При этом человек имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.

Кроме того, увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее — 20 лет) и удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 кв. м (ранее – 21 кв. м).

Добавим, что согласно результатам масштабного исследования, проведенного компанией Gradus Research, среди ВПЛ значительно снизилась доля людей, имеющих работу – таких всего 55% против 66% среди тех, кто не изменил места своего проживания.

82% людей сообщают об уменьшении своего дохода из-за войны войны.

Основная масса внутренне перемещенных получает помощь в виде пищевых продуктов (77%), денег (50%) и средств гигиены (27%).

Напомним, также сообщалось о новых правилах, которые ввел НБУ.

Кроме того, сообщалось, что украинцев привлекут в Армию восстановления - сколько будут платить и что нужно делать.

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