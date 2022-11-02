Зміни діятимуть із 3 листопада 2022 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Запроваджено особливий порядок анулювання ліцензії для страховиків на період дії воєнного стану. Крім того, змінено умови застосування заходів впливу і ознаки небездоганної ділової репутації та внесені зміни, пов’язані із запобіганням кризовим явищам у період війни.

До переліку осіб, на яких поширюються усі зазначені зміни, будуть віднесені:

▪️ оператори платіжних систем;

▪️технологічні оператори платіжних послуг;

▪️комерційні агенти, залучені для надання фінансових платіжних послуг;

▪️небанківські надавачі платіжних послуг (крім надавачів нефінансових платіжних послуг), надавачі обмежених платіжних послуг.

По-перше, буде встановлено особливий порядок анулювання ліцензії для страховиків, які мають намір анулювати не останню ліцензію з переліку ліцензій, та які мають намір анулювати останню ліцензію та не мають зобов'язань за договорами страхування.

Також зменшено перелік документів для анулювання ліцензії, зокрема скасовано вимогу подання аудиторського звіту. Страховик, який анулює останню ліцензію, для підтвердження відсутності зобов’язань за договорами страхування додатково подає регуляторну звітність.

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