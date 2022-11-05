Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

Теперь, во-первых, дополнен тепловизорами перечень товаров оборонного назначения для приобретения которых с целью поддержания обороноспособности Украины:

▪Волонтеры-физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений;

▪ Граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).

Во-вторых, банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на сделки по поставке товаров нерезидентам.

Также банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не потребуют их продажи или использования. Это решение принято с учетом того, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как пособие по целевому назначению.

Кроме того, расширен перечень документов, на основании которых банки могут открывать счета военнослужащим и их идентификацию и верификацию. Теперь вышеупомянутые действия банки могут осуществлять на основании удостоверений офицера, генерала, адмирала.

НБУ также прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков, учитывая рекордный профицит ликвидности банковской системы, низкую потребность банков в кредитах рефинансирования, о чем, в частности, свидетельствует досрочное погашение таких кредитов. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Также сообщалось, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.

Кроме того, Politeka.net писала об "Армии восстановления", в которую примут безработных украинцев.

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