Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

Теперь, во-первых, дополнен тепловизорами перечень товаров оборонного назначения для приобретения которых с целью поддержания обороноспособности Украины:

▪Волонтеры-физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений;

▪ Граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).

Во-вторых, банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на сделки по поставке товаров нерезидентам.

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Также банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не потребуют их продажи или использования. Это решение принято с учетом того, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как пособие по целевому назначению.

курс валют, доллар, обмен

Кроме того, расширен перечень документов, на основании которых банки могут открывать счета военнослужащим и их идентификацию и верификацию. Теперь вышеупомянутые действия банки могут осуществлять на основании удостоверений офицера, генерала, адмирала.

НБУ также прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков, учитывая рекордный профицит ликвидности банковской системы, низкую потребность банков в кредитах рефинансирования, о чем, в частности, свидетельствует досрочное погашение таких кредитов. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

НБУ, Нацбанк, доллар

Также сообщалось, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.

Кроме того, Politeka.net писала об "Армии восстановления", в которую примут безработных украинцев.

Также напомним, что тысячам украинцев помогут пережить зиму – что можно получить бесплатно.