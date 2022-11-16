В Украине вводятся выборочные проверки, в результате которых некоторые граждане могут лишиться денежной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

До 1 декабря 2022 года продлен срок подачи ВПЛ заявлений на получение денежной помощи на проживание в органы социальной защиты населения или средствами почтовой связи, если такие заявления были поданы средствами Портала Дія до 30 апреля 2022 года и помощь не была ими получена.

Минцифры сформированы перечни таких внутренне перемещенных лиц и при наличии в этих перечнях всей необходимой информации для назначения и выплаты помощи ВПЛ орган соцзащиты населения обеспечивает назначение такой помощи за соответствующий период без личного обращения лица.

Также в Минсоцполитики обратили внимание на введение выборочных проверок территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенного лица.

Во время проведения такой проверки, в случае отсутствия внутриперемещенного лица по фактическому месту жительства/пребывания, должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы делает соответствующую запись в акте и оставляет ВПЛ уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете прохождения идентификации.

В случае, когда ВПЛ в течение 10 дней не прибыло в орган соцзащиты населения, принимается решение о прекращении предоставления денежной помощи на жительство со следующего месяца.

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