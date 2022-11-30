В первые же зимние сутки декабрь заявит о себе морозами и штормовыми порывами.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, в четверг, декабрь сразу заявит о себе как о зимнем сынке.

Так, в ближайшую ночь в Киевской, Житомирской, Черниговской, отдельных районах Винницкой и Хмельницкой областей ожидается ощутимый мороз -5-10 градусов. На остальной территории Украины ночью будет умеренно морозно, от минус одного до -5 градусов.

Днем 1 декабря температура воздуха повысится до 1 градуса тепла. Некоторым повезет меньше и температура будет –4 мороза.

«Ветер остается восточным, юго-восточным, порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины вероятны сильные штормовые порывы, включая водную прибрежную зону», - предупредила Диденко, добавив, что антициклоны Erik и Gordon предопределят на значительной части континентальной Европы, включая Украину, сухую погоду.

«Поэтому завтра коммунальщикам снег чистить не надо, как и в ближайшие несколько дней. Разве что убирать с обочины, если где-то лежит. С крепким морозом усилится гололедица на дорогах и тротуарах – очень осторожно ходите и рулите!», - призвала синоптик.

Киев, по словам Диденко, встретит зиму ощутимым морозом, предполагается -6-9 градусов. Днем в четверг ожидается 0-2 градуса мороза. А вот осадков не будет.

"В этом году и осень и зима начинаются четко по графику. Природа - мудрая, законы выполняет, правила соблюдает», - отметила синоптик.

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