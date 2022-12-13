С начала войны цены на услуги и товары в Украине значительно выросли. Это связано и с тем, что много предприятий были разрушены врагом или остаются во временной оккупации. На образование цены также влияет подорожание логистики, энергоресурсов и нехватка рабочих рук.
Плюс ко всему этому, традиционно, перед новогодними праздниками снова подрастут цены на продукты. Эксперты Института аграрной экономики предупредили, какие продукты подорожают уже в ближайшие недели перед праздниками.
Так, в первую очередь украинцам стоит обратить внимание, что подорожает мясо. Из-за сокращения поголовья скота, цены на этот популярный продукт могут вырасти до 7-10%. Хлеб и хлебобулочные изделия к Новому году могут подорожать еще на 10% из-за удорожания логистики и стоимости производства. Больше всего подорожает молочка – на 15%, это связано с сокращением сырьевой базы.
Также по прогнозам экспертов на 15% могут подорожать овощи и фрукты. Это связывают с тем, что из-за подорожания энергоресурсов фермеры в этом году заложили меньше овощей на хранение. Кроме того, несмотря на прогнозы по стабилизации цен, до конца года следует ожидать роста цены яиц до 10%.
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Так, перед новогодними праздниками эксперты рекомендуют сделать запасы продуктов, особенно тех, которые можно дольше хранить дома. Это рыбные и мясные консервы, специи, соусы, масло, овощи.
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