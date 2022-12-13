Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції, мова йдеться про одноразову грошову допомогу по 100 тисяч гривень.

«Грошова допомога надійшла ще 131 колишньому полоненому. Вони були визнані Міжвідомчою комісією при Мінреінтеграції позбавленими свободи внаслідок збройної агресії росії проти України», - йдеться у повідомленні.

Вказана допомога надається українським громадянам, яких звільнили з полону, підкреслили в Мінреінтеграції, зазначивши, що з питань одноразової фінансової підтримки колишнім полоненим слід звертатися саме до них.

Нагадаємо, днями Україна звільнила з російського полону ще 60 своїх захисників, серед яких бійці Збройних сил, Національної гвардії та прикордонники.

В рамках обміну, про який стало відомо 6 грудня, повернути вдалося 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Також нагадаємо, що Закон України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» передбачає, що особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та члени їх сімей мають право на державну грошову допомогу.

У разі загибелі або смерті людини, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України на одноразову грошову допомогу мають право члени сім’ї, батьки чи утриманці.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили важливу новину щодо платіжок.

Також повідомлялось, хто має право на грошову компенсацію за генератор.

Крім того, Politeka.net писала про нову грошову допомогу.