Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивувала фоловерів забавним відео з новорічним настроєм і нагадала, що свята наближаються.

Як видно, Слава показав свою студію на "Люкс ФМ", він у сповільненій зйомці входить до кімнати і так само пафосно проходить повз камеру. Видно, що на ньому стильні сірі штани та чорний светр, а на ногах – темні черевики. При цьому в кімнаті стоїть монітор з гарною новорічною картинкою, а на самому відео застосований ефект снігу, що падає.

У підписі до публікації Дьомін нагадав українцям про наближення новорічних свят та поставив сакральне питання про ялинку. "Вчора вперше купив мандарини і згадав, що Новий рік через 19 днів. Ви ставитимете ялинку для своїх дітей?", - написав ведучий.

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Слави: "Ось тільки замість діда морозу, у нас буде Санта", "Ну настрою зовсім немає для святкування. Але ж малюки чекають на свято, тому буде і ялинка, і гірлянда в дитячій, і подарунки", "Звичайно, для дитини будемо ставити, мій син у свої не повні 5 років і так дуже багато знає про цю прокляту війну! Тому свято дітям потрібно робити і для дорослих відволікатися трохи потрібно, щоб не збожеволіти!", "Так діти просять, і подарунки то святе, тільки цього року від Санти", "Настрою немає, як і у багатьох. Але для сина маленьке свято буде! Діти і так багато пережили, тому заслуговують на казки!", "Треба ставити ялинку для дітей, для себе... щоб не збожеволіти і пережити цю прокляту війну".

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