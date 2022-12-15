Украинцы жалуются, что у них забывают включать свет и электричества может не быть больше 7 и 8 часов.

Напомним, на плановые отключения света во всех областях планируется выйти уже в ближайшие дни. Это, по словам заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, в первую очередь то, что требуют от облэнерго и областей.

"Чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения. Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях", – заявил Тимошенко.

Однако у некоторых украинцев ситуация совсем другая. Люди жалуются, что у них свет выключают, но могут забыть включить.

«Нет света уже 8 часов в половине дома. Есть подозрение, что нас забыли включить в 22:00 согласно графику. Нас выключают вручную. До ДТЭКа не можем дозвониться. Дом полностью на электричестве», - сообщила женщина о своей проблеме гендиректору YASNO Сергею Коваленко.

Ей ответили в ДТЭК. По словам специалиста ДТЭК Киевские электросети, необходимо создать заявку на проверку оборудования, указав свою квартиру и контактный номер телефона.

Впоследствии также сообщили, что по указанной заявке была создана заявка на проверку оборудования.

Напомним, ситуация, при которой света нет больше 8 часов, не является нормальной и в таком случае необходимо обратиться в соответствующие органы для прояснения ситуации.

Коваленко советует, что если у вас нехарактерно долго нет света, то прежде всего нужно на сайте YASNO проверить, есть ли локальная авария по адресу. А если там нет информации — спросить ЖЭК/ОСББ связывались ли они с сетями (у них есть свои каналы, для подачи заявок).

«Не советую звонить на колл-центр YASNO или сетей, потому что когда у нас были экстренные отключения в первый день – в одну минуту 6-7 тысяч звонков идет. Но надо понимать, что коллеги в колл-центрах не знают информации, у них нет по каждому адресу данных. Поэтому, если 6-7 часов нет света и нет аварий – надо написать в приватные свой адрес и коллеги примут заявку в работу», - объяснял Коваленко.

Напомним, чтобы избежать аварий, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение менее резко возрастало.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.