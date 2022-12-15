Українці скаржаться, що в них забувають вмикати світло і електрики може не бути більше, ніж 7 і 8 годин.

Нагадаємо, на планові відключення світла у всіх областях планується вийти вже найближчими днями. Це, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, найперше, що вимагають від обленерго та областей.

«Щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення. Сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях», - заявив Тимошенко.

Однак у деяких українців ситуація зовсім інша. Люди скаржаться, що в них світло вимикають, але можуть забути увімкнути.

«Немає світла вже 8 годину у половині будинку. Є підозра, що нас забули увімкнути о 22-00 згідно графіка. Нас вимикають вручну. До ДТЕКа не можемо додзвонитися. Будинок повністю на електриці», - повідомила жінка про свою проблему гендиректору YASNO Сергію Коваленко.

Їй відповіли у ДТЕК. За словами фахівця ДТЕК Київські електромережі, необхідно створити заявку на перевірку обладнання, вказавши свою квартиру та контактний номер телефону.

Згодом також повідомили, що за вказаною заявкою було створено заявку на перевірку обладнання.

Нагадаємо, ситуація, за якої світла немає більше 8 годин, не є нормальною і у такому разі необхідно звернутися до відповідних органів для прояснення ситуації.

Коваленко радить, що якщо у вас нехарактерно довго нема світла, то перш за все потрібно на сайті YASNO перевірити чи є локальна аварія по адресу. А якщо там інформації немає — спитати ЖЕК/ОСББ чи зв'язувалися вони з мережами (в них є свої канали, для подачі заявок).

«Не раджу дзвонити на кол-центр YASNO або мереж, тому що коли у нас були екстрені відключення в перший день - в одну хвилину 6-7 тисяч дзвінків іде. Але треба розуміти, що колеги в кол-центрах не знають інформації, в них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій - треба написати в приватні свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу», - пояснював Коваленко.

Нагадаємо, щоб уникнути аварій, необхідно по черзі включати електроприлади, щоб напруга менш різко зростала.

Крім того повідомлялося, що буде з мобільним зв'язком та телебаченням у разі повного блекауту.