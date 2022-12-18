На официальной странице Патрона в Instagram сообщили печальное известие.

"Сегодня ( 17 декабря - ред.) я познал ужасную ярость, грусть и боль одновременно. Сегодня утром с одним из моих ближайших друзей и коллег Александром Борисенко (Кракеном) произошел несчастный случай во время разминирования. Он обследовал дорогу в Харьковской области и наткнулся на взрывоопасный предмет", - заявили в ГСЧС от имени знаменитого пса.

Кракен жив, но он травмирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Я хочу, чтобы вы посмотрели на Кракена на фото. Хочу, чтобы вы знали о нем. Он современный Котигорошко. Он сам поднимает взрывоопасные предметы весом 100 кг, и тащит на себе. На все самые сложные участки мы всегда вызываем Кракена. Он один с легкостью заменяет нескольких саперов. А еще он невероятный весельчак 😀 Ни минуты не проходит без его шуток. Медики, которые его сегодня госпитализировали, говорят, что он шутил даже раненый в Скорой", — пишет сммщик Патрона.

"Кракен, надеюсь, тебе кто-то читает мои посты. Я хочу слышать твои шутки всегда! И вот это как ты бросаешь палку, но нет. Типа да, но опять нет. Я знаю, что ты не бросишь, но как бегу — то краем глаза вижу, как ты аж заходишься от смеха. Люблю твой смех. И сделаю все, чтобы ты как можно скорее смог не бросить мне ту палку. Ты дорог мой сердцу, и каждой подушечке на каждой лапе❤️Хочу попросить вас о помощи для моего друга Кракена и для всех саперов", - говорится в сообщении.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, кто имеет право на денежную компенсацию за генератор.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи.