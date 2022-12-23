Для многих из нас одеяло ассоциируется с теплом, уютом и безопасностью. При засыпании замедляются все процессы в организме, температура тела снижается – поэтому нам комфортно укрываться на ночь, даже когда в спальне тепло. Вопрос подбора одеяла и его плотности очень индивидуален, зависит от влажности, температуры в комнате и от потребностей спящего.

Мы разберемся, из какого материала выбрать очень теплое одеяло на зиму, которое при этом будет легким и мягким. Большой ассортимент зимних одеял с современными наполнителями и другой текстиль для спального места можно посмотреть на https://mirson.ua/ua/odejala/.

Свойства современных одеял

Хороший показатель зимнего одеяла – то, как оно переносит перепад температуры, сохраняет тепло внутри и пропускает воздух. Другие важные критерии – гипоаллергенность и долговечность. Качественное одеяло может служить годами при бережном уходе. Чтобы внутри чехла не размножались бактерии и не собиралось статическое электричество, производители используют свойства новых наполнителей и подбирают качественные ткани чехлов.

Чем отличаются наполнители и какой из них самый легкий

Самые теплые одеяла – в категории плотности от 300 г/м2, часто можно увидеть маркировку “зима” в виде нескольких точек. Такой показатель обеспечивают и натуральные, и синтетические наполнители. Самые теплые и легкие из одеял:

На современном рынке текстиля можно найти все эти одеяла в зимнем варианте. Пуховые варианты наиболее популярны за счет воздухопроницаемости и теплоизоляции. Синтетические наполнители не так эффективно сохраняют тепло, но производители усиливают этот показатель за счет плотных мягких чехлов. Выбирайте подходящую модель одеяла, которое будет согревать вас зимой.