Для многих из нас одеяло ассоциируется с теплом, уютом и безопасностью. При засыпании замедляются все процессы в организме, температура тела снижается – поэтому нам комфортно укрываться на ночь, даже когда в спальне тепло. Вопрос подбора одеяла и его плотности очень индивидуален, зависит от влажности, температуры в комнате и от потребностей спящего.
Мы разберемся, из какого материала выбрать очень теплое одеяло на зиму, которое при этом будет легким и мягким. Большой ассортимент зимних одеял с современными наполнителями и другой текстиль для спального места можно посмотреть на https://mirson.ua/ua/odejala/.
Свойства современных одеял
Хороший показатель зимнего одеяла – то, как оно переносит перепад температуры, сохраняет тепло внутри и пропускает воздух. Другие важные критерии – гипоаллергенность и долговечность. Качественное одеяло может служить годами при бережном уходе. Чтобы внутри чехла не размножались бактерии и не собиралось статическое электричество, производители используют свойства новых наполнителей и подбирают качественные ткани чехлов.
Чем отличаются наполнители и какой из них самый легкий
Самые теплые одеяла – в категории плотности от 300 г/м2, часто можно увидеть маркировку “зима” в виде нескольких точек. Такой показатель обеспечивают и натуральные, и синтетические наполнители. Самые теплые и легкие из одеял:
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Пуховые. Состоят из натурального пуха и перьев гусей, гаг или уток. Это очень объемное, теплое и легкое изделие, отлично пропускает воздух и долго прослужит, не теряя форму. Однако наполнитель не подходит аллергикам, а одеяло требует регулярной просушки.Популярные статьи сейчас
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Бамбуковые. Изготовлены из экологически чистого натурального материала, их любят за антибактериальное и противовоспалительное действие. Волокна бамбука создают пористую структуру, что сохраняет естественную циркуляцию воздуха, одеяло легко постирать и высушить дома.
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Шелковые. Практичные и безумно приятные к телу и дорогостоящие одеяла в роскошных оттенках. Это теплые, невесомые, крепкие текстильные изделия, которые долго сохраняют целостность и привлекательный внешний вид.
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С Eco-Soft. Одеяла с мягким внешним чехлом из нежной и неприхотливой ткани. Состав наполнителя экологичный и воздушный, позволяет сохранять “сухое” тепло до 14 часов. Изделия шьются вручную, выдерживают многократные стирки и легко сохнут.
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С Tencel. Это инновационное решение, которое сочетает натуральность объемного наполнителя из волокна эвкалиптового дерева и способность не накапливать пыль. Одеяло с антиаллергенными и с высокими теплоизолирующими свойствами.
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С эвкалиптом. Синтетические бюджетные одеяла с частичным содержанием эвкалиптового волокна. У них все преимущества мягких и теплых антиаллергенных одеял с антибактериальной обработкой. Спустя годы они также сохраняют форму и внешний вид. Под ней вы не замерзнете, но и не вспотеете.
На современном рынке текстиля можно найти все эти одеяла в зимнем варианте. Пуховые варианты наиболее популярны за счет воздухопроницаемости и теплоизоляции. Синтетические наполнители не так эффективно сохраняют тепло, но производители усиливают этот показатель за счет плотных мягких чехлов. Выбирайте подходящую модель одеяла, которое будет согревать вас зимой.