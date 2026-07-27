Відмова колишнього міністра оборони Михайла Федорова обійняти запропоновану Президентом посаду фактично свідчить, що він поставив особисті амбіції вище за інтереси держави. Федоров погоджується повернутися до роботи лише за умови повторного призначення очільником Міноборони. Про це пише Володимир Цибулько.



Повідомляють Українські новини.



За словами автора, Президент запропонував Федорову продовжити займатися технологічним розвитком сектору безпеки й оборони — напрямом, який сам колишній міністр називав одним зі своїх головних досягнень. Однак така пропозиція його не зацікавила.



«Коли людина готова бути корисною державі лише в одному конкретному кріслі, це вже не про служіння країні. Це про особисті амбіції, статус і бажання зберегти вплив», - зазначив Цибулько.



Автор також наголосив, що саме через Міністерство оборони проходять багатомільярдні державні закупівлі озброєння. Тому наполегливе бажання Федорова повернутися виключно на посаду міністра, на його думку, викликає закономірні запитання щодо справжніх мотивів колишнього урядовця.



Водночас значно сильнішою кандидатурою на посаду міністра оборони Цибулько називає генерал-майора Євгенія Хмару, якого підтримує Президент Володимир Зеленський. На відміну від Федорова, Хмара має реальний бойовий та оперативний досвід, розуміє потреби військових і вже продемонстрував готовність працювати у взаємодії з новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.



На думку автора, в умовах війни Міністерство оборони має очолювати не політичний менеджер, який бореться за посаду та вплив на оборонні закупівлі, а професійний військовий, для якого результат на фронті важливіший за особисті амбіції.