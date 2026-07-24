Подорожчання проїзду в Кропивницькому офіційно погодив виконавчий комітет міської ради, однак нові тарифи почнуть діяти лише після запуску системи транспортних карток, повідомляє Politeka.net.

До цього моменту пасажири й надалі оплачуватимуть поїздки за чинними розцінками.

Рішення про це прийняла міська рада.

Рішення ухвалили після аналізу оновлених економічних показників комунального перевізника. У міській владі зазначають, що коригування вартості покликане забезпечити стабільне функціонування громадського транспорту в умовах зростання витрат.

Після впровадження безготівкової системи поїздка у тролейбусі з використанням банківської або транспортної картки, а також сервісів Apple Pay чи Google Pay коштуватиме 12 гривень. За паперовий квиток пасажирам доведеться сплатити 15 гривень. Електронне оформлення перевезення багажу також оцінюватиметься у 12 гривень.

Для власників персоніфікованих пільгових карток встановили тариф 11 гривень. Інші пільгові категорії зможуть скористатися поїздкою за 10,30 гривні.

На автобусних маршрутах КП «Електротранс» безготівкова оплата становитиме 18 гривень. Аналогічна сума передбачена за перевезення багажу в електронному форматі. Якщо пасажир придбає паперовий квиток, вартість разом із одним місцем багажу дорівнюватиме 20 гривням. Для пільговиків діятимуть окремі розцінки — 17 та 16,20 гривні залежно від категорії.

У міській адміністрації пояснили, що подорожчання проїзду в Кропивницькому стало наслідком збільшення витрат на електроенергію, пальне, комплектуючі, шини, технічне обслуговування та оплату праці. Окремим фінансовим навантаженням залишається забезпечення перевезення громадян, які мають право на пільги.

Посадовці наголошують, що оновлення тарифів дозволить уникнути скорочення маршрутної мережі та підтримати регулярний рух транспорту. Дату запуску транспортних карток і початку застосування нових розцінок обіцяють повідомити додатково після завершення підготовчих робіт.

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