Графіки відключення світла вводять через планові та профілактичні роботи у Кіровоградській області, що заплановані на 28 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 28 липня триватимуть багато годин поспіль за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області у понеділок, 28 липня. Тимчасові перерви в електропостачанні пов'язані з проведенням планових робіт на електромережах.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 18:00 години без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі села Підлісне. Планові роботи охоплять будинки, розташовані на вулицях:

Лесі Українки — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юри — 1, 3, 9, 9а

Також з 09:00 до 18:00 години ремонтні бригади працюватимуть у селищі Розумівка. На час проведення технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для жителів будинків на вулицях:

Тараса Шевченка — 1, 11, 11А, 14, 14А, 15, 2, 22А, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7

П'ятихатська — 11, 2, 3, 4, 6, 8

пров. Садовий — 8

28.07.2026 року ремонтні бригади працюватимуть у селищі Розношенське. Планові відключення триватимуть із 09:00 до 17:00 та торкнуться мешканців низки вулиць, серед яких:

Тараса Шевченка — 52, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77а, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 91А, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 107, 109

Шкільна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 29

пров. Вишневий — 3

пров. Тараса Шевченка — 92, 93, 93а, 130

У цей же проміжок часу, з 09:00 до 18:00 години, планові відключення діятимуть і в селі Попівка. Через ремонт електромереж без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Молодіжна — 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Петропавлівська — 24, 28, 30, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111

Крім того, з 09:00 до 20:00 години електропостачання тимчасово припинять і в селі Павлиш, де ремонтні роботи охоплять низку вулиць населеного пункту:

Ярмаркова — 2, 4, 6, 10, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Сухомлинського — 14.

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