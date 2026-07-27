Логістика, сезонність, обсяги постачання та курс валют впливають на подорожчання продуктів у Дніпропетровській області.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, і за останній місяць найбільше змінилися ціни на окремі фрукти та хлібобулочні вироби, повідомляє Politeka.net.

Найбільше подорожчали преміальні апельсини. Станом на 27 липня середня вартість кілограма становить 76,45 гривні, тоді як наприкінці червня вона була 61,55 гривні. Таким чином, за місяць ціна зросла на 14,90 гривні. У торговельних мережах вартість відрізняється: в Auchan апельсини продають по 67,90 гривні, а в Novus — по 84,99 гривні за кілограм.

Зросли в ціні й яблука сорту «Айдаред». Якщо наприкінці червня середня вартість становила 65,60 гривні за кілограм, то нині вона досягла 70,90 гривні. За місяць фрукт подорожчав на 5,30 гривні, що відображає поступову зміну цін на сезонну продукцію.

Менш відчутне зростання зафіксували у категорії хлібобулочних виробів. Нарізний пшеничний хліб «Цар Хліб» вагою 600 грамів зараз коштує в середньому 57,77 гривні. За останні чотири тижні його ціна збільшилася на 2,65 гривні, після чого залишилася стабільною.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відбувається нерівномірно. Найбільшу динаміку демонструють імпортні фрукти, тоді як соціально важливі товари, зокрема хліб, дорожчають значно повільніше.

Фахівці пояснюють, що на формування цін впливають витрати на логістику, сезонність, обсяги постачання, курс валют і цінова політика окремих торговельних мереж. Саме тому вартість однакових товарів у різних магазинах може суттєво відрізнятися.

Покупцям рекомендують регулярно порівнювати ціни в супермаркетах і звертати увагу на акційні пропозиції, щоб оптимізувати витрати на щоденні покупки.

Джерело: Мінфін

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