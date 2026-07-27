Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що США мають об’єднатися з Україною у боротьбі, адже ми зриваємо допомогу Ірану з боку рф і протидіємо цій співпраці, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Українська розвідка, зазначає експерт, дійсно має докази допомоги Ірану з боку рф, про це сказав президент, йдеться про розвідку, супутникові знімки об’єктів США у країнах Перської затоки, до того ж, не виключено, що росія так само передає Ірану інформацію про об'єкти Ізраїлю, вони же стратегічні партнери, тому Ізраїль і Україна теж мають бути такими партнерами. Тим паче, підкреслює він, після атаки на кораблі зі зброєю у Каспійському морі МЗС Ірану заявило, що вони залишають за собою право на відповідь.

«Казали про Велику Британію, яка може допомагати США із заправкою бомбардувальників, переміщенням військових вантажів тощо. Але це може стосуватись і України. Теоретично Іран має можливості завдати удару. Іран має ракети, які можуть долетіти до України і до інших країн Центральної Європи», – попереджає Олександр Мусієнко.

Як підкреслює експерт, Іран, на відміну від росії, довів, що має ракети середньої дальності, коли завдав удару по військовій базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, майже за 4000 км від самого Ірану. А щодо «Орєшніка», констатує він, то це російська пропаганда намалювала черговий міф, що це ракета середньої дальності, тим паче, що був не один неуспішний старт. З іншого боку, зазначає експерт, ймовірність такого удару нівелюється тим, що Іран ставиться до Європи не так, як до США, Іран розраховує, що Європа займатиме м’якшу позицію.

Але президент каже, що у нас є докази співпраці росії з Іраном, а ми завдали удару, перешкоджаємо цій співпраці. Ми фактично підтримали США, це додає Україні карти в руки перед важливою поїздкою Зеленського до Трампа, дає можливість сказати йому, що ось вісь зла, ми її блокуємо і допомагаємо інтересам США у Перській затоці, тож давайте об'єднуватися», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що без путіна переговорний процес справді може відновитися, є такі сигнали від російських олігархів.

Також Politeka писала про те, що Фейгін розповів, чи використовуються склади Wildberries для військових постачань.