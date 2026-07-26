Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Дніпрі стосується не всіх.

Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Дніпрі передбачає планові обмеження для абонентів із заборгованістю, повідомляє Politeka.net.

Із 27 по 31 липня КП «Дніпроводоканал» проводитиме припинення послуг у багатоквартирних будинках та приватному секторі кількох районів міста.

За інформацією підприємства, заходи охоплять Самарський, Новокодацький, Шевченківський, Індустріальний і Центральний райони. Причиною стали значні борги споживачів за отримані комунальні послуги.

Загальна сума несплачених коштів серед мешканців багатоповерхівок перевищує 9,2 млн гривень. Найбільше адрес включено до переліку в Центральному районі. Також роботи заплановані на вулицях Зимових Походів, Великій Діївській, Данили Нечая, Галини Мазепи, Зразковій, Янтарній, проспектах Олександра Поля та Богдана Хмельницького, а також на низці інших локацій.

Окремо фахівці працюватимуть у приватному секторі Новокодацького району. До списку потрапили домоволодіння на вулицях Артема Мураховського, Кайдацькій, Зорі та у провулку Бірюзовому. Загальна заборгованість цієї категорії абонентів становить майже 396 тисяч гривень.

Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Дніпрі стосується лише боржників, які не виконали фінансові зобов'язання перед комунальним підприємством. Для інших споживачів жодних обмежень не передбачено.

У «Дніпроводоканалі» наголошують, що уникнути припинення послуг можна шляхом своєчасної оплати або укладення договору реструктуризації. Якщо повністю погасити заборгованість неможливо, містянам рекомендують звернутися до центрів абонентського обслуговування чи районних служб, де допоможуть оформити відповідну угоду.

Повний перелік адрес, контактні дані та графік прийому опубліковані на офіційному ресурсі підприємства. Перед початком запланованих робіт жителям радять перевірити, чи не входить їхній будинок до списку, щоб завчасно врегулювати питання оплати.

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