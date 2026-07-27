Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Черкаській області на 28 липня.

Графіки відключення світла на 28 липня будуть тривати багато годин поспіль за десятками адресами у Черкаській області, повідомляє Politeka.net.

Мешканцям населених пунктів, де 28 липня діятимуть графіки планові відключення світла у Черкаській області, рекомендують завчасно підготуватися до тимчасових незручностей. Енергетики радять заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік знеструмлень під час планування справ.

За даними «Черкасиобленерго», 28 липня з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Степанецьке. У зв'язку з цим тимчасово без електропостачання залишиться частина споживачів, які проживають на вулицях:

В. Симоненка — 1, 3, 7

Отамана Зеленого — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Київська — 233, 239, 239/а, 241, 250

пров. Гетьманський — 3, 5

пров. Шкільний — 4, 6

З 08:00 до 17:00 години ремонтні бригади працюватимуть і в селі Литвинець. Тут електроенергію тимчасово вимкнуть в окремих будинках на вулицях:

Березина — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 43/а, 45, 47, 47/а, 49, 51, 53, 71, 95, 26 Дача

Гайдамацька — 1, 31, 36, 39,

Молодіжна — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38

Крім того, з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у місті Канів. Відключення електроенергії торкнуться значної кількості будинків, розташованих на вулицях:

Б. Хмельницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19/а, 20, 21, 21А, 23, 25, 30, 32, 33/а, 35, 38, 40, 43, 55, 56

Бузницького — 1, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 32, 33, 34, 36, 36/а, 38, 42, 53, 57/а, дача

В. Стуса — 5, 16, 23, 29

Волонтерська — 9, 11, 25

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Героїв Дніпра — 5, 23, 37 (дача), 39, 45, 45 (дача), 47 (дача), 5 (дача)

Героїв Небесної Сотні — 13, 15, 17, 19

Гайдамацька — 15

Г. Сковороди — 4, 30

Дніпробудівська — 1 (дача), 7

Дунаєцька — 11, 16, 18, 19/3, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31

Енергетиків — 31, 33, 4 (гараж), 6 (гараж)

І. Підкови — 1, 2, 4, 5/а, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/а, 23, 25, 27, 29, 31

І. Франка — 3, 5/2, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 41

Канівська — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7/а, 7–9, 8, 9, 10, 14, 15, 15/1, 16, 22, 29, 30, 32, 33г, 34, 34/1, 34В/1, 3 (гараж)

Князя Святослава — 2, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41/а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/а, 48, 48/а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/1, 58, 60, 62, 64, Б/Н

Кобзарева — 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31(27), 32, 33, 34, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 56-а

Козацька — 5

Л. Українки — 1, 2, 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56, 58

Лісна — 8

М. Вовчка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/1, 68

М. Максимовича — 79

М. Швачки — 1/1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/а, 28, 30, 32

О. Кобилянської — 67, 68

Паркова — 11, 28, 29, 33

Садова — 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 9, 12, 12/а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22а, 26, 28/1, 674, 670, 782

Скорика Мирослава — 10, 37

Т. Шевченка — 11 (дача), 13 (дача), 17 (гараж), 47 (дача)

Торгова — 5, 7(29), 18, 20, 22, 23, 25(59/2), 26, 28, 28(44), 29, 31, 31/1(45/1), 34, 35(67), 35(67/2), 39, 41, 43, 45, 45(75), 47(59/1), 49, 52, 53/2, 57(67/а), 63/2, 65, 67(77), 77/2

Успенська — 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 36, 39, 41, 47/1, 54, 56, 58, 63

Червоний Яр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/1, 34, 36, 38, 40, дача

Шкільна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Ю. Іллєнка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/а, 18, 19, 19/1, 19А, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 61, 65.

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