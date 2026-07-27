Подорожчання проїзду у Вінниці набуде чинності з 1 серпня, коли в міському громадському транспорті почнуть діяти нові тарифи, повідомляє Politeka.net.

Після перегляду вартості перевезень міська влада затвердила оновлені розцінки. Разова поїздка коштуватиме 25 гривень, однак пасажири, які користуються проїзними квитками, зможуть сплачувати від 15 до 17 гривень за поїздку залежно від обраного тарифного пакета.

Для власників персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» передбачено кілька варіантів абонементів. Пакет на 130 поїздок протягом 30 днів коштує 1500 гривень для дорослих, 750 гривень для студентів і учнів професійно-технічних закладів та 450 гривень для школярів. Абонемент на 80 поїздок обійдеться у 1200, 600 та 360 гривень відповідно. Також доступний безлімітний проїзний на 30 днів вартістю 2250 гривень.

Для користувачів неперсоналізованих карток встановили окремі тарифи. Пакет на 130 поїздок коштуватиме 1725 гривень, на 80 поїздок — 1380 гривень, а безлімітний місячний абонемент — 2600 гривень.

У міській раді наголошують, що подорожчання проїзду у Вінниці не позначиться на пільгових категоріях пасажирів. Їхнє перевезення й надалі фінансуватиметься за рахунок бюджету громади. Крім того, для власників «Муніципальної картки вінничанина» збережеться можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.

Раніше у Вінницькій транспортній компанії повідомляли, що економічно обґрунтована вартість перевезень є значно вищою: 34 гривні для трамваїв і тролейбусів та 41 гривня для автобусів. Після доручення міського голови Сергія Моргунова розрахунки переглянули, запропонувавши соціально орієнтований тариф на рівні 25 гривень.

У мерії зазначають, що оновлені тарифи мають забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, підтримати належний технічний стан рухомого складу та зберегти якість пасажирських перевезень.

Джерело: Вінницька міська рад

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