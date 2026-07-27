Українцям розповіли про нюанси нарахування грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів і не лише.

Напередодні Дня Незалежності України у 2026 році окремі категорії пенсіонерів та не лише в Одеської області отримають разову грошову допомогу, пише Politeka.net.

Виплати призначені ветеранам війни, особам, які постраждали від нацистських переслідувань, а також іншим громадянам, які мають право на соціальну підтримку. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 13 травня 2026 року.

У Пенсійному фонді України пояснили, що розмір одноразової допомоги залежить від категорії отримувача. Найбільші суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання, яких визнано особами з інвалідністю.

Зокрема, розмір виплат становитиме:

особам з інвалідністю I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Крім того, 3 100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Разову допомогу в розмірі 1 000 гривень призначено:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання; дітям, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків.

Також виплату у 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно;

дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які не уклали новий шлюб.

Водночас 450 гривень виплатять:

учасникам війни;

колишнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

особам, яких під час Другої світової війни примусово вивезли на роботи;

дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога.

Як отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області

Пенсіонерам, які мають право на виплату, кошти перерахують автоматично у серпні разом із пенсією. Для цього звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Військовослужбовцям допомогу виплатять за місцем проходження служби. Перерахування коштів здійснюватиметься через військову частину або іншого роботодавця після подання відповідної заявки до Пенсійного фонду.

Громадяни, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, повинні самостійно подати заяву для призначення виплати.

Оформити її можна одним із трьох способів:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП за місцем проживання чи перебування;

поштою — на адресу відповідного територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одеській області: де гарантують від 25 тисяч гривень зарплатні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: ціни змінилися, як саме.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: серед яких пропозицій можна обрати.