Графіки відключення світла у Чернігівській області на 28 липня будуть діяти за десятками адрес.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла, що триватимуть у Чернігівській області на 28 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Енергетики закликають жителів населених пунктів, які потрапили до графіків відключень світла у Чернігівській області на 28 липня, завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати тимчасові обмеження під час планування справ. Після завершення ремонтних робіт електропостачання буде відновлено у звичайному режимі.

За даними АТ «Чернігівобленерго», знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00 у населеному пункті Корюківка. На час виконання технічного обслуговування без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

1-й Садовий — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Поліська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154

Ще масштабніші відключення заплановані з 08:00 до 19:00 в населеному пункті Носівка. У цей період ремонтні бригади працюватимуть багато годин, тому електрики не буде на вулицях:

Лівобережна — 4

М. Заньковецької — 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71

Мринський Шлях — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131а, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 166, 168, 168а, 170, 172, 174, 176, 190/1, 194, 199

Ніжинський Шлях — 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16

Полівка — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48

Спаська — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Степана Бандери — 90, 92

Шаули — 54, 56, 58, 63, 65, 67

Юності — 21, 23, 25, 32, 34.

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