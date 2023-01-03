Так, с первого дня нового 2023 года все страховые выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины, пишет Politeka.net.
Так, согласно Закону, с 1 января выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве будет осуществляться не Фондом социального страхования Украины, а Пенсионным фондом Украины.
Несмотря на изменение органа, осуществляющего страховые выплаты, размер этих выплат для граждан сохраняется, а размер некоторых даже увеличивается.
Реабилитация пострадавших на производстве также будет финансироваться и дальше.
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Государство сохраняет все выплаты и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации для людей с инвалидностью, а расходы по этому направлению в 2023 году увеличены вдвое по сравнению с 2022 годом – до 3,3 млрд. грн.
Итак, теперь Пенсионный фонд Украины будет выплачивать:
- пособие по временной потере трудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- пособие на погребение застрахованным лицам в т. ч. пострадавшим на производстве;
- единовременные и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим на производстве, членам их семей.
Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.
Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.
Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.