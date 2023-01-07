В команде пса Патрона сообщили о трагедии, есть раненые и один погибший спасатель

На официальной странице Патрона в Instagram сообщили трагическое известие.

"Я хотел вам здесь заколядовать, но у нас случилась беда", - заявили в ГСЧС от имени знаменитого пса.

Накануне российские захватчики несколько дней цинично обстреливали части ГСЧС в Херсоне. 5 января обошлось без жертв, а вот 6 января, к сожалению, есть раненые и один погибший спасатель.

"Если ваша ласка - воздайте уважение всем погибшим воинам и спасателям. Они, к сожалению, уже не смогут отведать кутью. Они сделали все, чтобы мы сегодня могли. Вот такое «перемирие» на 6 и 7 января. Врагу нельзя доверять, и мы это знаем уже почти 9 лет. Будьте осторожны. Не пренебрегайте тревогой!", - подчеркнул сммщик Патрона.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования:

"Пусть Господь хранит всех нас и нашу Украину. Ну а нашим воинам, нашим ангелам-хранителям, вечное уважение и наша молитва. Береги себя Патрончик, ты наше солнышко❤️";

"Украина платит необъятную, невыразимую цену за свободу. Береги Боже наших спасателей и защитников. И слава всем тем, кто отдал свою жизнь за нас!";

"Сочувствие семьям погибших 😥 Патрончик, береги себя и Михаила, и все наши ГСЧС Герои берегите себя!".

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