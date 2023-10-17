Журналист Эдуард Глеза сообщил, что украинцы могут получить дрова через государственный сайт «ДроваЄ».

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«На обеспечение дровами украинцев международные партнеры уже выделили более 2,5 миллиарда гривен. Пока же в правительстве обещают поставлять дрова уязвимым категориям украинцев. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, те украинцы, которых не снабдят бесплатными дровами, могут получить сырье через государственный портал «ДроваЄ». Как отметил Эдуард Глеза, для пользования сайтом нужно будет обязательно авторизироваться через цифровую подпись или BankID.

«Там считают каждого, кто заказывает дрова, потому что государством установлен предел 15 кубометров на отопительный сезон на одного человека», – заявил Эдуард Глеза.

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