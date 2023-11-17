На прошлой неделе авиационное подразделение специального назначения 58 бригады, в совместной работе с группой аэроразведки роты ударных БАК 129 ОБр ТРО LUFTWAFFE, отчитывалось об уничтожении вражеского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". По оценкам некоторых экспертов, стоимость такой станции составляет в пределах 200 млн долларов. Эту миссию удалось выполнить с помощью нового модернизированного Punisher, устойчивого к враждебным РЭБ. Его 58 бригада получила в рамках проекта Cosmolot Airlines.

Только за несколько месяцев активного использования Вооруженными Силами дронов Punisher от Cosmolot Airline военный арсенал России теряет сотни миллионов долларов и десятки личного состава. В список уничтоженной техники оккупантов также вошли танк, пушка, минометный расчет, грузовик Урал, несколько позиций противника и другая техника. Демилитаризация окупантов проходит успешно, а потери врага достигают более 250 млн долларов.

Новое поколение Punisher устойчиво к РЭБ, тихое, незаметное, точно поражающее позиции врага в глубоком тылу, куда не достает артиллерия.

Такого, как Punisher, в Украине не существует больше. Он взмывает на дальние дистанции, не боится нагрузки. Единственное, что нам сильно мешало – российская радиоэлектронная борьба. И теперь мы получили новую модернизацию Punisher, устойчивую к РЭБ. Теперь поздравления оркам от украинцев будут залетать еще глубже в тыл врага, а впечатлений станет в разы больше. — военнослужащий Семь, пилот экипажа Punisher.

Сейчас фронт уже имеет 31 модернизированный устойчивый к РЭБ дрон, что помогает подразделениям усиливать воздушное пространство на передовой. Cosmolot Airlines – это первый частный воздушный флот, созданный специально для усиления отдельных бригад и подразделений ВСУ. Он насчитывает 50 модернизированных дронов Punisher и уже к концу ноября еще 19 дронов будут переданы в десятки подразделений.