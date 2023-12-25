Политический аналитик Валентин Гладких объяснил, что мобилизация – это не обязательно Авдеевка, у ВСУ много работы, но надо также понимать, что Украину защищают не абстрактные воины, а мы сами.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению эксперта, молодежи, которая неплохо здесь себя чувствует и не хочет попасть на фронт, нужно задуматься над тем, почему они здесь неплохо себя чувствуют и чьими усилиями обеспечивается их неплохое здесь ощущение. Как он подчеркивает, нельзя жить в обществе и быть свободным от него, граждане не только имеют права, но и обязанности.

«Наибольшие шансы во время войны выжить у военных, потому что именно военные являются тем ресурсом, который ценится больше всего, потому что именно они обеспечивают результат, поэтому они наиболее ценны», - отмечает Валентин Гладких.

По его словам, на втором месте – те, кто помогают военным достигать поставленных целей. А третье, продолжает гость программы – это просто исторический фон. К тому же, добавляет он, если мы посмотрим статистику всех военных конфликтов, то мы увидим, что гражданского населения погибает больше, чем военных, то есть это суровая правда жизни.

«Надо просто смириться. Украина находится в состоянии войны. Войну ведут Вооруженные силы. Вооруженные силы – это не абстракция, Вооруженные силы – это мы. Каждый из нас может оказаться в рядах Вооруженных Сил Украины. Ключевой момент: Вооруженные силы Украины – это не только пехота и не только Авдеевка. Есть куча других направлений, есть куча других военных специальностей, есть куча другой работы, которую необходимо выполнять в войсках», - заключает Валентин Гладких.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что империи не всегда распадаются, на самом деле они могут возникать в другой форме и вести протоимперскую или проимперскую политику.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что сегодня мы видим, что украинская экономика работает, инфляция падает, а ВВП растет.





