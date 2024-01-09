Журналист Эдуард Глеза сообщил, что средняя пенсия должна повыситься в текущем году до 6 тысяч гривен.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В марте выплаты повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану. Эту индексацию проведут по балльной системе. Цель такого новшества – сравнять выплаты гражданам, вышедшим на пенсию в разное время. Правда, пока неизвестно, насколько вырастут пенсионные выплаты украинцев», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, всего после индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч гривен. Как отметил Эдуард Глеза, также в 2024 году доплата должна вырасти для одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе.

«Было 837 гривен, а будет – 944 гривны. Кроме этого, после увеличения прожиточного минимума повысят другие надбавки к пенсии: за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и размеры разных соцпомощей», - заявил Эдуард Глеза.

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