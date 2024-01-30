Журналист Эдуард Глеза сообщил, что теперь коммунальщики благодаря отмене моратория смогут взимать штрафы с должников.

Об этом он рассказал на канале “Контекст”.

“С 1 февраля украинским потребителям, у которых есть задолженность, начнут отключать газ и электричество. Так решил Кабинет министров, хотя обещали, что соответствующий мораторий будет действовать до окончания военного положения”, – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, отмена моратория позволит коммунальщикам взимать задолженности и начислять штрафы. Как отметил Эдуард Глеза, запрет на отключение коммунальных услуг должникам будет действовать и дальше только на временно оккупированных территориях и на территориях, где продолжаются боевые действия.

“Также не будут отключать услуги за долги, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий. При этом владелец должен проинформировать об этом поставщика коммунальных услуг”, - заявил Эдуард Глеза.

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