О ситуации в Часовом Яре сообщил известный политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, обстрелы города со стороны врага продолжаются, а дронов «очень много».

«Разведчики постоянно висят в воздухе, ударные летят во все, что неосторожно шевелится, недостаточно быстро двигается и плохо прячется. Наши экипажи беспилотников тоже не спят, и ночка у противника выдалась просто зажигательной. Работают круглосуточно наши минометчики и арта», - сообщил Сазонов в своем телеграм-канале.

Доброволец спецподразделения «Грім» также сообщил изменилась ли у украинских защитников в районе Часового Яра ситуация с боеприпасами.

«По количеству боеприпасов ничего хорошего сказать не могу. Видел несколько скромных постов в Телеграме и Фейсбуке, что где-то у кого-то снарядов стало больше, но… пока впечатление, что больше снарядов стало только в соцсетях…», - сообщил защитник, высказав надежду, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону уже в ближайшем будущем.

По словам Сазонова, на штурм к их позициям враг прорывается малыми группами, а потом из них формируется волна.

«И опять пошли «колесные штурмы». Пацаны, что пришли недавно в легком шоке, конечно, но мы это помним еще по Бахмуту. «Колесные штурмы» это не про автотранспорт», - заверил Сазонов.

Это, по словам бойца, когда россияне идут в атаку и в момент тяжелого ранения, продолжают бежать.

«Они под колесами. Есть желтые, есть зеленые таблетки, их называют «таблетки шахида». Не знаю сколько их держат эти препараты, но под ними они не чувствуют боли, плевать на ранения, просто лезут. Про осторожность тоже забывают, это минус им. Впечатление производит, но только первые разы. Что с ними потом после таких «лекарств» не знаю. Видимо, мало кто выживает при штурме», - предположил Кирилл Сазонов.

В заключении боец сообщил, что в Часов Яр оккупанты не прорвались и продолжают равнять его с землей.

По словам Сазонова, Часов Яр остается полностью под контролем украинских защитников.

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