Об этом говорится на сайте Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Ежегодный Всеукраинский рейтинг «Сумлінні платники податків» создали еще в 2011 году с целью создания благоприятных условий развития предпринимательства, усиления авторитета налогоплательщиков и максимального привлечения украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов.

В этом году среди налогоплательщиков Киева Региональная Рейтинговая Комиссия выбрала лучших из лучших, и пять победителей получили высокое почетное звание «Честный налогоплательщик – 2023». Это АО «ФАРМАК», ЧАО «КИЕВСТАР», ЧАО «НПО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ», ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ» и ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ Украина».

На торжественном мероприятии награждения председательствовал Вице-президент ВОО АППУ, Председателя Совета ТВ ВОО АППУ в г. Киеве Павел Погиба. Среди уважаемых гостей – Чрезвычайный и Полномочный Посол и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Сергей Кондратюк и заместитель начальника Центрального Межрегионального управления ГНС по работе с КПН Елена Антипова.

«Уплачивать налоги в полном объеме и вести прозрачный бизнес – это элементарное и неотъемлемое правило жизни гражданина любой цивилизованной страны. Уверен, что благодаря Рейтингу мы повышаем авторитет добросовестных налогоплательщиков в бизнесе, обществе и государстве. Уважаемые победители – Вы те, кто работает в прозрачном честном формате – Вы лучшие из лучших – Вы образцы для представителей всего бизнеса – сообщества!», – подчеркнул Павел Погиба.

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