Безугла отмечает, что ее пытались устранить из Комитета из-за критики военного руководства в Facebook.

"О карманных подкомитетах и ​​людях-визитках или Дне, когда перестал существовать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д.", - написала Безугла.

Она сообщила, что воздержались четыре нардепа.

"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. С ничего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы попрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти «подкомитеты» в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях.

Вы молчите внутри и наружу. Ни одного решения Комитета через месяц. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни…

Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах. Кто спрашивал, почему вынуждена адвокатировать публично. Ибо внутри это. Но. Ничто не остановит идею, время которой наступило", - написала Безуглая.





Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что видео- и фотодоказательства целенаправленной атаки РФ на «Охматдет» – это лишь первый этап .

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о новой тактике россиян на фронте .