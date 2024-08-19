Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сейчас продвижение на Курщине не будет столь стремительным, потому что нужен тыл, логистика, окопы, но это все будет и ВСУ пойдут дальше.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Операция набирает такие обороты, что нет, возможно, столь быстрого стремительного движения. Хотя, как ссылается The Economist на данные, президент вроде бы намекал главкому, что хотел бы этого, но сейчас правильный осторожный подход, по-моему», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, нужно гарантировать обеспечение тылов, логистику, стабилизировать фланги, чтобы не дать врагу возможностей воспользоваться, контратаковать и добиться стремительных успехов, увеличив количество наших потерь. То есть, констатирует эксперт, сейчас идет именно такое продвижение, бойцы не забывают окапываться на занятых рубежах, подтягивают помощь.

«А сейчас ужесточение наших наступательных позиций происходит, это я вам могу сказать. Далее следует движение. Очевидно, что наиболее вероятным сценарием дальнейшей офензивы, дальнейшего наступления украинских войск на Курщине будет движение вдоль реки Сейм, это возможно движение на Коренево и дальше на запад вплоть до Теткино, которое находится у украинской границы», - рассуждает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, с территории Украины увеличилось количество и интенсивность украинских атак по Теткино, поэтому продвижение туда может быть. А в отношении Коренева, добавляет эксперт, боевые действия продолжаются, и они не простые, потому что враг также усилил сопротивление.

Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что с российской армией воевать очень просто – именно рейдовыми мерами.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, действительно ли ATACMS целесообразнее бить не по Курщине, а по оккупированному Крыму.