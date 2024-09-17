Криком души стало сообщение военной журналистки ТСН Юлии Кириенко-Мериновой в Facebook, уже получившей сотни репостов.

Пишут Украинские новости.

Юлия Кириенко – военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, шедшую на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.

"Где будет линия фронта без Покровска и Селидова, а заодно и Угледара? У нас нет мин." Почему вы об этом молчите в своих эфирах? ", сказал мне один командир подразделения накануне." – обращается к публике журналистка.

"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас не было никогда-говорят мне воины. А минобороны что? Да, крайний год обошлись без коррупционных скандалов вроде яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются максимум на 10 %".

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