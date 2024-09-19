"Лёд и пламя" покорит любого гурмана своим изысканным вкусом и оригинальной подачей.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что десерт сочетает большой контраст вкуса, ведь может похвастаться и мороженым и шоколадным бисквитом сразу.
Ингредиенты:
- Мука — 100 г
- Сахар — 110 г
- Яйца — 4 шт.
- Растительное масло — 50 г
- Молоко — 50 г
- Разрыхлитель — ½ ч.л.
- Молоко — 320 г
- Желтки — 4 шт.
- Сахар — 60 г
- Сгущёнка — 60 г
- Кукурузный крахмал — 30 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сливочное масло — 120 г
- Щепотка соли
- Сливки 33% — 100 г
- Чёрный шоколад 72% — 160 г
- 1 банан
- Голубика — 50 г
Способ приготовления:
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте растительное масло и молоко, аккуратно вмешайте муку с разрыхлителем.
Выпекайте бисквит при температуре 180°C около 20-25 минут. В сотейнике смешайте желтки с сахаром, добавьте сгущёнку, крахмал и молоко. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая.
Снимите с огня, добавьте сливочное масло и щепотку соли, хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Подогрейте сливки, добавьте кусочки чёрного шоколада и перемешивайте до получения гладкой, однородной массы.
Выложите на корж крем, добавьте нарезанный банан и покройте ганашем. Украсьте голубикой. "Мастер Шеф" Литвинова подметила, перед подачей облейте десерт меренгой и аккуратно подожгите для создания эффекта "пламенного" десерта.
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