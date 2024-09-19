Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала несколько советов, как сделать лучший сладкий десерт.

"Лёд и пламя" покорит любого гурмана своим изысканным вкусом и оригинальной подачей.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что десерт сочетает большой контраст вкуса, ведь может похвастаться и мороженым и шоколадным бисквитом сразу.

Ингредиенты:

Мука — 100 г

Сахар — 110 г

Яйца — 4 шт.

Растительное масло — 50 г

Молоко — 50 г

Разрыхлитель — ½ ч.л.

Молоко — 320 г

Желтки — 4 шт.

Сахар — 60 г

Сгущёнка — 60 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Ванильный сахар — 10 г

Сливочное масло — 120 г

Щепотка соли

Сливки 33% — 100 г

Чёрный шоколад 72% — 160 г

1 банан

Голубика — 50 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте растительное масло и молоко, аккуратно вмешайте муку с разрыхлителем.

Выпекайте бисквит при температуре 180°C около 20-25 минут. В сотейнике смешайте желтки с сахаром, добавьте сгущёнку, крахмал и молоко. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая.

Снимите с огня, добавьте сливочное масло и щепотку соли, хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Подогрейте сливки, добавьте кусочки чёрного шоколада и перемешивайте до получения гладкой, однородной массы.

Выложите на корж крем, добавьте нарезанный банан и покройте ганашем. Украсьте голубикой. "Мастер Шеф" Литвинова подметила, перед подачей облейте десерт меренгой и аккуратно подожгите для создания эффекта "пламенного" десерта.

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