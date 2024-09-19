Сладкий торт, в основе которого сливочный крем и орехи, можно спокойно подавать к чаю или кофе даже за праздничным за столом.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезными замечаниями, как сделать сладкий ореховый торт на сливочном креме и згущенке.
Ингредиенты:
- 300 г сливочного масла
- 4 желтка
- 450 г муки
- 1 ч. л разрыхлителя
- 150 г грецких орехов (для теста) + 250 г для украшения
- 4 яичных белка
- 200 г сахара
- 650 г вареной сгущенки
- 450 г сливочного масла
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте сливочное масло с желтками до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Смешайте разрыхлитель с мукой и постепенно добавляйте в масляную смесь, замешивая тесто. Добавьте в тесто измельченные 150 г грецких орехов.
"Мастер Шеф" Литвинова делится, далее разделите тесто на две части, раскатайте каждую в круг и выпекайте коржи 15-20 минут до золотистого цвета. Взбейте белки, постепенно добавляя сахар, и продолжайте взбивать до плотной консистенции.
Нанесите меренгу на каждый корж и выпекайте еще 10-15 минут, чтобы она подсохла и затвердела. Взбейте сливочное масло до пышной массы, затем постепенно добавьте вареную сгущенку, продолжая взбивать.
Промажьте каждый корж кремом и сложите их друг на друга. Верх и бока торта также смажьте оставшимся кремом. Украсьте торт 250 г измельченных грецких орехов, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа для пропитки.
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