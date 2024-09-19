Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как без сложностей сделать сладкий ореховый торт.

Сладкий торт, в основе которого сливочный крем и орехи, можно спокойно подавать к чаю или кофе даже за праздничным за столом.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезными замечаниями, как сделать сладкий ореховый торт на сливочном креме и згущенке.

Ингредиенты:

300 г сливочного масла

4 желтка

450 г муки

1 ч. л разрыхлителя

150 г грецких орехов (для теста) + 250 г для украшения

4 яичных белка

200 г сахара

650 г вареной сгущенки

450 г сливочного масла

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте сливочное масло с желтками до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешайте разрыхлитель с мукой и постепенно добавляйте в масляную смесь, замешивая тесто. Добавьте в тесто измельченные 150 г грецких орехов.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, далее разделите тесто на две части, раскатайте каждую в круг и выпекайте коржи 15-20 минут до золотистого цвета. Взбейте белки, постепенно добавляя сахар, и продолжайте взбивать до плотной консистенции.

Нанесите меренгу на каждый корж и выпекайте еще 10-15 минут, чтобы она подсохла и затвердела. Взбейте сливочное масло до пышной массы, затем постепенно добавьте вареную сгущенку, продолжая взбивать.

Промажьте каждый корж кремом и сложите их друг на друга. Верх и бока торта также смажьте оставшимся кремом. Украсьте торт 250 г измельченных грецких орехов, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

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