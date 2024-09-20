Существует множество рецептов теста для пельменей и вареников, и на этот раз кулинарная блогерка Юлия Микулич в Instagram поделилась собственными секретами его приготовления.
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"Тесто без яиц, с добавлением сливочного масла. Вкусное, мягкое и нежное", – советует кулинар.
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Для теста на пельмени нам понадобятся:
- 125 г воды + 100 г молока (или можно взять только воду – 225 г)
- соль – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 50 г
- мука – 400 г
Для начинки берем:
- мясной фарш – 500 г
- соль и специи – по вкусу
- чеснок – несколько зубчиков
- немного лука
В кастрюлю наливаем воду с молоком, добавляем сливочное масло, соль, ставим на плиту и доводим смесь до кипения.
Муку просеиваем в миску, заливаем горячей жидкостью и замешиваем тесто сперва вилкой, а затем вымешиваем руками. Если тесто будет липнуть к рукам, можно добавить еще немного муки.
Готовое тесто заворачиваем в пакет и оставляем на столе на 30 минут. Тем временем подготовим начинку, смешав фарш и тертым чесноком, луком и специями.
Тесто раскатываем по частям, а остальное держим в пакете, чтобы оно не сохло. Формочкой вырезаем из теста кружочки, выкладываем на каждый начинку и залепляем пельмени.
"Начинки кладите в меру. Не много, чтобы не треснули, и не мало, чтобы родные не возмущались", - советует кулинар.
После этого пельмени можно либо сразу варить в кипящей подсоленной воде, либо заморозить.
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