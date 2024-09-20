Домашние пельмени гораздо вкуснее и полезнее магазинных, а готовятся они достаточно просто и быстро, главное – это найти правильный рецепт теста.

Существует множество рецептов теста для пельменей и вареников, и на этот раз кулинарная блогерка Юлия Микулич в Instagram поделилась собственными секретами его приготовления.

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"Тесто без яиц, с добавлением сливочного масла. Вкусное, мягкое и нежное", – советует кулинар.

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Для теста на пельмени нам понадобятся:

125 г воды + 100 г молока (или можно взять только воду – 225 г)

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло – 50 г

мука – 400 г

Для начинки берем:

мясной фарш – 500 г

соль и специи – по вкусу

чеснок – несколько зубчиков

немного лука

В кастрюлю наливаем воду с молоком, добавляем сливочное масло, соль, ставим на плиту и доводим смесь до кипения.

Муку просеиваем в миску, заливаем горячей жидкостью и замешиваем тесто сперва вилкой, а затем вымешиваем руками. Если тесто будет липнуть к рукам, можно добавить еще немного муки.

Готовое тесто заворачиваем в пакет и оставляем на столе на 30 минут. Тем временем подготовим начинку, смешав фарш и тертым чесноком, луком и специями.

Тесто раскатываем по частям, а остальное держим в пакете, чтобы оно не сохло. Формочкой вырезаем из теста кружочки, выкладываем на каждый начинку и залепляем пельмени.

"Начинки кладите в меру. Не много, чтобы не треснули, и не мало, чтобы родные не возмущались", - советует кулинар.

После этого пельмени можно либо сразу варить в кипящей подсоленной воде, либо заморозить.

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