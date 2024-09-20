В Украине домохозяйства, пострадавшие от войны, могут получить до 36 тысяч гривен финансовой помощи от международных доноров для возобновления хозяйственной деятельности в восьми регионах.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Цель программы — поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате российской агрессии. Особое внимание уделено релокированным предприятиям и вернувшимся на свое прежнее место жительства.
Проект реализуется Представительством Эстонского совета по делам беженцев и финансируется Генеральным директоратом гражданской защиты и гуманитарной помощи Европы (DG ECHO), Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и Министерством иностранных дел Эстонии.
Выбранные домохозяйства получат гранты от 26 до 36 тыс. грн для закупки товаров и услуг, которые помогут в масштабировании производства и получении дохода.
Помощь оказывается для возобновления бизнеса в следующих областях:
- животноводство
- растениеводство
- пчеловодство
- огородничество
- приготовление пищевых продуктов
- предоставление услуг
- пошив/ремонт одежды
- ремесла
Заявки на участие в программе можно подавать в нескольких общинах, в частности:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Кировоградская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черкасская область
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