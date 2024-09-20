В Украине домохозяйства, пострадавшие от войны, могут получить до 36 тысяч гривен финансовой помощи от международных доноров для возобновления хозяйственной деятельности в восьми регионах.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Цель программы — поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате российской агрессии. Особое внимание уделено релокированным предприятиям и вернувшимся на свое прежнее место жительства.

Проект реализуется Представительством Эстонского совета по делам беженцев и финансируется Генеральным директоратом гражданской защиты и гуманитарной помощи Европы (DG ECHO), Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и Министерством иностранных дел Эстонии.

Выбранные домохозяйства получат гранты от 26 до 36 тыс. грн для закупки товаров и услуг, которые помогут в масштабировании производства и получении дохода.

Помощь оказывается для возобновления бизнеса в следующих областях:

животноводство

растениеводство

пчеловодство

огородничество

приготовление пищевых продуктов

предоставление услуг

пошив/ремонт одежды

ремесла

Заявки на участие в программе можно подавать в нескольких общинах, в частности:

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Кировоградская область

Николаевская область

Полтавская область

Харьковская область

Черкасская область

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