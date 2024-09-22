Идеальный десерт для праздничного стола, готовится всего за 20 минут и порадует всю семью можно делать перед подачей, так как он не слишком сложен.
Лайфхаками того, как бістро сформировать шики из такого десерта, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 350 г печенья «Топленое молоко»
- 50 мл молока
- 150 мл сгущенного молока
- 80 г сливочного масла
- 3 ст.л. какао-порошка
- Шоколадные хлопья для декора
- Сахарная пудра для подачи
Приготовление:
Перемелите печенье в мелкую крошку. В отдельной миске соедините молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао. Взбейте венчиком до однородной массы.
Постепенно добавляйте крошку печенья к шоколадной смеси, замешивая мягкое и пластичное тесто.
Разделите тесто на 12 или больше частей, в зависимости от желаемого размера шишек. Сформируйте из каждой части конусообразную «шишку».
Украсьте шишки шоколадными хлопьями. По желанию, можно добавить по 1/2 ч.л. шоколадной пасты внутрь каждой шишки.
Чтобы декор лучше держался, поместите шишки в холодильник на 1 час. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой для создания эффекта «снежных» шишек.
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