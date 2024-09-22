В Украине за несвоевременную уплату налогов предусмотрены штрафы, а на налоговый долг начисляется пеня.

В Украине за несвоевременную уплату налогов предусмотрены штрафы - кроме того, по истечении сроков уплаты налогового долга начисляется пеня.

Об этом сообщается в Государственной налоговой службе Украины.

По информации Государственной налоговой службы Украины, если налогоплательщик не платит согласованную сумму налога в срок, его ждет штраф, кроме пени и других штрафных санкций.

При задержке до 30 дней штраф составляет 5% от суммы налогового долга, а при задержке более 30 дней – 10%. Если деньги с электронного счета для уплаты налога засчитываются на следующий день, штраф не налагается.

В случае, если нарушение произошло умышленно, штраф может быть увеличен до 25% суммы неуплаченного налога.

Начавшиеся до 1 января 2021 года проверки и обжалования проводятся по старым правилам, тогда как проверки после этой даты — по новым нормам.

Напомним, что в Украине растут долги по коммунальным услугам. В Киеве компания "Киевтеплоэнерго" зафиксировала рекордную задолженность в 6,5 млрд грн за тепло и горячую воду, и эта сумма продолжает расти. При этом самые уязвимые потребители — пенсионеры регулярно платят за коммунальные услуги, тогда как владельцы больших квартир накапливают десятки тысяч гривен долгов.

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