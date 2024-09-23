Приготовить очень простое, быстрое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для обеда или ужина можно без усилий.
Так, food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood подметил, что также удобно подготовить все ингредиенты заранее а затем когда гости соберутся за столом – завершить приготовление за пару минут.
Ингредиенты:
- 200 г лапши (согласно инструкции, промыть в холодной воде)
- 2 огурца, нарезать соломкой
- 1 морковь, нарезать соломкой
- 3 зубчика чеснока, измельчить
- 1-2 чили, измельчить
- Несколько стеблей зелёного лука, измельчить
- Зелень кинзы, мелко нарезать
- 3 столовые ложки соевого соуса
- 1 чайная ложка тёмного рисового уксуса
- 50 г жареного арахиса
- 2 столовые ложки кунжутного масла
- 1 столовая ложка чили масла (можно использовать домашний вариант)
- Соль по вкусу (если необходимо)
- 200 г тофу, нарезать брусочками и обжарить до золотистой корочки (или другой белковый продукт по вкусу)
Приготовление:
Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Промойте её в холодной воде и дайте стечь.
Нарежьте огурцы и морковь соломкой, измельчите чеснок, чили и зелёный лук. Мелко нарежьте кинзу.
Нарежьте тофу брусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Можете использовать альтернативный источник белка, если хотите.
В отдельной миске смешайте соевый соус, тёмный рисовый уксус, кунжутное масло и чили масло. Добавьте соль при необходимости.
В большой миске объедините лапшу, овощи, зелень, обжаренный тофу и арахис. Полейте всё приготовленным соусом и тщательно перемешайте.
Подавайте сразу же или охладите перед подачей.
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