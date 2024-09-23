Такой вариант китайской лапши точно понравится как гостям за столом, так и близким людям за ужином или обедом.

Приготовить очень простое, быстрое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для обеда или ужина можно без усилий.

Так, food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood подметил, что также удобно подготовить все ингредиенты заранее а затем когда гости соберутся за столом – завершить приготовление за пару минут.

Ингредиенты:

200 г лапши (согласно инструкции, промыть в холодной воде)

2 огурца, нарезать соломкой

1 морковь, нарезать соломкой

3 зубчика чеснока, измельчить

1-2 чили, измельчить

Несколько стеблей зелёного лука, измельчить

Зелень кинзы, мелко нарезать

3 столовые ложки соевого соуса

1 чайная ложка тёмного рисового уксуса

50 г жареного арахиса

2 столовые ложки кунжутного масла

1 столовая ложка чили масла (можно использовать домашний вариант)

Соль по вкусу (если необходимо)

200 г тофу, нарезать брусочками и обжарить до золотистой корочки (или другой белковый продукт по вкусу)

Приготовление:

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Промойте её в холодной воде и дайте стечь.

Нарежьте огурцы и морковь соломкой, измельчите чеснок, чили и зелёный лук. Мелко нарежьте кинзу.

Нарежьте тофу брусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Можете использовать альтернативный источник белка, если хотите.

В отдельной миске смешайте соевый соус, тёмный рисовый уксус, кунжутное масло и чили масло. Добавьте соль при необходимости.

В большой миске объедините лапшу, овощи, зелень, обжаренный тофу и арахис. Полейте всё приготовленным соусом и тщательно перемешайте.

Подавайте сразу же или охладите перед подачей.

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