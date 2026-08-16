Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 17 по 23 серпня вводяться через планові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 17 по 23 серпня охоплять десятки адрес, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 17 по 23 серпня пов'язані з проведенням планових робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування, ремонтуватимуть обладнання та проводитимуть необхідні заходи для підвищення надійності мереж. На час робіт електропостачання за окремими адресами буде призупинено.

17.08.2026, з 08:00 до 20:00 електроенергію планово відключатимуть у селі Варакути. Обмеження стосуватимуться лише частини споживачів. До переліку потрапили такі адреси:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Також додаткові обмеження діятимуть у селі Демидівка. Електропостачання планують припинити з 08:00 до 20:00. Знеструмлення стосуватиметься будинків за такими адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29

Зникне електрика 17 серпня в селі Ковалі. Обмеження триватимуть з 08:00 до 20:00 години за такими адресами:

Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37

18.08.2026, графіки відключення світла у Полтавській області будуть тривати у частині села Онищенки. Будинки знеструмлять з 08:00–20:00 години за такими адресами:

Дачна — 3

Лісова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Того ж дня з 08:00 до 20:00 світло планово вимикатимуть у селищі Федоренки. До графіка потрапили адреси:

Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

Також 18 серпня знеструмлять частину села Романки. Зникне електрика з 08:00 до 20:00 години за такими адресами:

Лугова — 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Джерело: Омельницька громада.

Джерело: Омельницька громада.

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