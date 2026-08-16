Актуальний прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Харкові варто уточнювати ближче до конкретної дати.

Прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Харкові обіцяє спекотний початок, коротке похолодання та переважно сухі вихідні, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Понеділок, 17 серпня. День розпочнеться з +19 °C, до обіду повітря прогріється до +32 °C. Увечері очікується близько +26 °C. Небо залишатиметься ясним, опадів не передбачається. Вітер — слабкий, до 3,9 м/с.

Вівторок, 18 серпня. Температура підніметься ще вище: вранці буде +25 °C, удень — до +33 °C. Надвечір стовпчики термометрів покажуть близько +27 °C. Хмарність з’явиться лише на короткий час. Дощу не очікують.

Середа, 19 серпня. Стане помітно прохолодніше. Нічна температура становитиме +19 °C, денна — лише +24 °C. Похмура завіса триматиметься від ранку до вечора. Імовірність опадів зросте, однак прогноз вказує на сухий день.

Четвер, 20 серпня. Вранці буде близько +20 °C, максимум удень сягне +27 °C. У першій половині доби пануватиме хмарність. Синоптична картина передбачає денний дощ, який завершиться ближче до вечора. Пізніше небо проясниться.

П’ятниця, 21 серпня. Після опадів температура знову піде вгору: від +17 °C уночі до +29 °C вдень. Ранкові та вечірні години минуть під ясним небом, вдень можлива хмарність. Істотних опадів не прогнозують.

Субота, 22 серпня. Встановиться тепла та сонячна погода. Вночі очікується +19 °C, зранку — +23 °C, по обіді — до +30 °C. Хмарність буде мінімальною, дощ малоймовірний. Пориви вітру не перевищать приблизно 4 м/с.

Неділя, 23 серпня. Ранок зустріне містян температурою близько +23 °C. Удень повітря прогріється до +30 °C, а надвечір стане прохолодніше — приблизно +24 °C. Спочатку буде сонячно, згодом небо затягнуть хмари. Опадів не очікується.

Загалом тиждень розпочнеться літньою спекою до +33 °C. Найпомітніше зниження температури припаде на середу, а в четвер можливий дощ. Надалі тепло повернеться, причому субота стане одним із найстабільніших днів періоду.

За народними спостереженнями, характер серпневих днів пов’язували з майбутньою осінню. Зокрема, суха погода вважалася ознакою посушливого сезону, а ранковий іній — передвісником щедрого врожаю.

Актуальний прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Харкові варто уточнювати ближче до конкретної дати, адже температура, хмарність та ймовірність опадів можуть змінюватися.

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