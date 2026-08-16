Перерахунок пенсії в Кіровоградській області для працюючих громадян залежить від кількох факторів.

Перерахунок пенсії в Кіровоградській області для громадян, які після призначення виплати продовжують працювати, залежить передусім від набутого страхового стажу та дати попереднього перегляду, повідомляє видання Politeka.net.

Відповідний порядок визначає закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та постанова правління Пенсійного фонду України №10-1 від 18 травня 2018 року.

Якщо після призначення або попереднього перегляду виплати людина накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, суму можуть переглянути з урахуванням цього періоду. Для розрахунку беруть заробіток, на основі якого вже визначили пенсію.

Водночас за бажанням можуть врахувати й дохід, отриманий під час подальшої роботи. Це залежить від того, який варіант виявиться вигіднішим для одержувача.

Якщо після попереднього призначення чи зміни виплати минуло менше двох років, а додатковий стаж становить менш як 24 місяці, підстав для дострокового перегляду немає.

Є й важливий нюанс щодо строків звернення. Коли заяву разом із необхідними документами подають до 15 числа включно, новий розмір встановлюють із першого числа того самого місяця. Якщо документи надходять після 15-го, відлік починається з першого числа наступного місяця.

Окремо передбачений автоматичний механізм. Щороку з 1 квітня Пенсійний фонд самостійно переглядає виплати громадянам, які працюють і на 1 березня набули необхідних 24 місяців стажу. Такий самий підхід застосовують, якщо стажу менше, але від моменту попереднього призначення або зміни виплати минуло два роки.

Важливо враховувати й статус зайнятості. Для працюючих одержувачів підвищення, пов’язані зі зростанням прожиткового мінімуму, застосовують уже після припинення трудової діяльності.

Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це дозволяє своєчасно визначити право на передбачені законодавством доплати та надбавки.

Зокрема, деякі виплати доступні лише непрацюючим громадянам. Серед прикладів — доплата особам, які утримують дітей віком до 18 років.

Отже, перерахунок пенсії в Кіровоградській області для працюючих громадян залежить від тривалості нового стажу, часу після попереднього перегляду та наявності відповідних підстав. Перед поданням заяви варто перевірити, який варіант розрахунку буде фінансово вигіднішим.

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