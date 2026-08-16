Подорожчання продуктів у Харківській області має різну динаміку залежно від категорії.

Подорожчання продуктів у Харківській області на серпень найбільше помітне за вартістю винограду, повідомляє видання Politeka.net.

За місяць кілограм додав понад 60 гривень, тоді як сало та маргарин подорожчали менш суттєво.

Найдорожчим серед трьох позицій став виноград. Середній цінник зараз становить 324 грн за кілограм. У Megamarket його продають за тією ж вартістю.

Для порівняння, середньомісячний показник за липень був 269,78 грн. За період від 16 липня середня вартість зросла на 61,30 грн. Найпомітніший стрибок стався 23 липня: ціна піднялася з 265,95 до 324 грн і надалі залишалася на цьому рівні.

Сало домашнє нині коштує в середньому 276,75 грн за кілограм. У Megamarket цінник становить 239,50 грн, тоді як у Novus — 314 грн.

У липні середнє значення було нижчим — 267,18 грн. Таким чином, за місяць продукт додав 10,25 грн. Зростання зафіксували наприкінці липня: з 30 числа показник тримається на рівні 276,75 грн.

Ще одна позиція — маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5%. Пачка вагою 250 грамів у середньому коштує 45,36 грн.

Найнижчий цінник серед наведених магазинів зафіксували в Auchan — 42,60 грн. У Novus товар коштує 42,99 грн, а в Megamarket — 50,50 грн.

У липні середня вартість становила 42,57 грн, тому за місяць приріст склав 6,67 грн. Основна зміна відбулася у другій половині липня: після 21 числа показник піднявся з 38,70 до 42,70 грн, а з 28-го закріпився на рівні 45,36 грн.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області має різну динаміку залежно від категорії. Найбільший приріст за останні 30 днів припав на виноград, помірніші зміни спостерігаються щодо сала та маргарину. Усі наведені показники актуальні станом на 16 серпня 2026 року.

Джерело: Мінфін

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