Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 17 по 23 серпня триватимуть через планові та профілактичні роботи.

Енергетики склалаи нові планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 17 по 23 серпня, пише Politeka.net.

Світло знову під питанням. Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 17 по 23 серпня введено через те, що енергетики проводитимуть планові ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Через це в окремих населених пунктах тимчасово обмежуватимуть електропостачання.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 17.08.2026, з 08:00 до 17:00 електроенергію відключатимуть в селі Михайлівка. Тимчасові обмеження торкнуться споживачів за такими адресами:

Центральна — 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 3, 30, 31а, 32, 33, 34, 38, 4, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 7, 8, 9

Дружби — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 45, 5, 51, 6, 7, 8, 9

Зарічна — 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 27, 27 а, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 72, 8, 9

Кравцівка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 8, 80, 82, 9

Ясиновий — 1, 11, 12, 13, 16, 6, 8, 9

Вишнева — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 32, 33, 35А, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

Миру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Європейська — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 9

Польова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 7, 9

Богдана Хмельницького — 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Романа Бойка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8

18.08.2026, з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуть у населеному пункті Нова Осота. Без електроенергії на цей період можуть залишитися окремі домоволодіння за такими адресами:

Набережна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 8, 9

19.08.2026, з 09:00 до 19:00 обмеження запровадять у населеному пункті Олександрівка. Планове знеструмлення охопить окремі будинки за такими адресами:

Незалежності України — 102, 74, 74/19, 74/20, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96 В, 96а, 98, біля буд.96

пров. Незалежності України — 96

Ринкова — 1, 1А, 2, 2а, 3

Шкільна — 1, 10, 10 А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 3 а, 30А, 31, 32, 32 А, 33, 34, 35, 35 А, 36, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51 А, 53, 55, 6, 7, 7А, 8, 9

Добровольців — 1, 10, 12, 14, 18, 1А, 1Б, 3, 8

Садова — 11, 13, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 7, 9

20.08.2026, з 09:00 до 18:00 електропостачання планово обмежать у селі Соснівка. До переліку адрес увійшли:

Набережна — 1, 2

Павловського — 39, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 64

Шкільна — 1, 17, 19, 20, 21.

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