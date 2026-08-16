Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі стало другою спробою ухвалити нові розцінки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі погодив виконавчий комітет міської ради, нові розцінки стосуватимуться послуг «Інфоксводоканалу», повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться йдеться у проєкті рішення.

Остаточне рішення має розглянути Одеська міська військова адміністрація.

Проєкт винесли на засідання 13 серпня без попереднього внесення до порядку денного. Усі десять присутніх членів виконкому проголосували «за».

Згідно з документом, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 36,708 грн із ПДВ. Водовідведення обійдеться у 28,836 грн.

Разом споживач сплачуватиме 65,54 грн за кубометр із податком. Без ПДВ сума становитиме 54,62 грн.

Для порівняння, чинна ціна водопостачання для населення складає 17,916 грн за кубометр, каналізації — 17,244 грн.

Необхідність перегляду вартості підприємство пов’язує зі здорожчанням електроенергії, пального, матеріалів та інших ресурсів. Окремо зазначене зростання мінімальної зарплати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі стало другою спробою ухвалити нові розцінки. Попередній проєкт члени виконкому відхилили під час засідання 23 липня.

Перші пропозиції щодо зміни вартості «Інфоксводоканал» оприлюднив у травні. Тоді планувалося встановити 50,964 грн за кубометр подачі води та 42,696 грн за відведення стоків. Загальна сума мала досягти 93,66 грн.

Наразі запропонований серпневий варіант є нижчим за травневий. Водночас чинні державні пільги та право оформити житлову субсидію для споживачів зберігаються.

Остаточна вартість послуг залежатиме від рішення Одеської міської військової адміністрації.

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