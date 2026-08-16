Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі погодив виконавчий комітет міської ради, нові розцінки стосуватимуться послуг «Інфоксводоканалу», повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться йдеться у проєкті рішення.

Остаточне рішення має розглянути Одеська міська військова адміністрація.

Проєкт винесли на засідання 13 серпня без попереднього внесення до порядку денного. Усі десять присутніх членів виконкому проголосували «за».

Згідно з документом, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 36,708 грн із ПДВ. Водовідведення обійдеться у 28,836 грн.

Разом споживач сплачуватиме 65,54 грн за кубометр із податком. Без ПДВ сума становитиме 54,62 грн.

платіжки

Для порівняння, чинна ціна водопостачання для населення складає 17,916 грн за кубометр, каналізації — 17,244 грн.

Необхідність перегляду вартості підприємство пов’язує зі здорожчанням електроенергії, пального, матеріалів та інших ресурсів. Окремо зазначене зростання мінімальної зарплати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі стало другою спробою ухвалити нові розцінки. Попередній проєкт члени виконкому відхилили під час засідання 23 липня.

Перші пропозиції щодо зміни вартості «Інфоксводоканал» оприлюднив у травні. Тоді планувалося встановити 50,964 грн за кубометр подачі води та 42,696 грн за відведення стоків. Загальна сума мала досягти 93,66 грн.

Наразі запропонований серпневий варіант є нижчим за травневий. Водночас чинні державні пільги та право оформити житлову субсидію для споживачів зберігаються.

Остаточна вартість послуг залежатиме від рішення Одеської міської військової адміністрації.

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