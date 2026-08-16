Бзкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти як у громадах неподалік столиці, так і безпосередньо в місті.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне за кількома приватними пропозиціями, де переселенцям пропонують оселі без орендної плати, але з певними побутовими умовами, повідомляє видання Politeka.net.

У селі Макіївка Білоцерківського району можна оселитися в утепленому цегляному будинку. Там передбачено два вільних місця, є газ, електроенергія, вода зі свердловини, інтернет та опалення.

Усередині облаштована необхідна техніка: холодильник, морозильна камера, пральна машина, бойлер і телевізор. За проживання платити не потрібно, однак мешканці мають самостійно покривати комунальні витрати.

Окрема умова стосується спільного побуту з 72-річним пенсіонером, колишнім лікарем. Від нових жильців очікують допомоги з приготуванням їжі, а також звичайного людського спілкування.

Ще один варіант є у Вишгородському районі. Кімнату на тривалий період готові надати самотній жінці віком від 50 до 60 років.

Жити доведеться разом із 84-річною власницею. Серед обов’язків — приготування їжі, прибирання та нескладний догляд за будинком і подвір’ям.

Оселя має ванну, санвузол, газовий котел, пічне опалення та Wi-Fi. На ділянці є сад, погріб і господарські приміщення. Неподалік розташовані ліс та Десна, а до Києва — близько 20 кілометрів.

Пропозиція є і в столиці. На Вигурівському бульварі переселенцям готові виділити окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Розглядають жінку, подружню пару або маму з дитиною до 11 років.

Від мешканців очікують допомоги літнім людям у приготуванні їжі, підтриманні порядку та виконанні нескладних домашніх справ. Важливими вимогами називають охайність, відповідальність, спокійний характер і відсутність шкідливих звичок.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти як у громадах неподалік столиці, так і безпосередньо в місті. Перед переїздом варто детально погодити з власником термін проживання, оплату ресурсів та перелік домашніх обов’язків.

Джерело: Допомагай

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