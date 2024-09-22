Этот торт - классический десерт, который станет отличным дополнением к праздничному столу.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила рассказать, как быстро сделать праздничный Медовик и удивить гостей нежным кремом.
Ингредиенты для теста:
- 6 яиц
- 350 г сахара
- 130 мл меда
- 130 г сливочного масла (82%)
- 250 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1 ч.л соды
- 1 ч.л уксуса
- 200 г белого шоколада
- 100 г грецких орехов
- Щепотка соли
Ингредиенты для крема:
- 300 г домашнего крем-сыра
- 600 г сливок (33%)
- 100 г сахарной пудры
- Цедра 3-4 мандаринов
- 200 г сушеной вишни
Просейте муку через сито, чтобы избавиться от комочков. В кастрюле на слабом огне растопите сахар до появления карамельного цвета, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте в карамель мед, сливочное масло, соду, уксус и прогрейте до однородной массы.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте яйца и добавьте к ним карамельно-медовую массу. Постепенно введите муку и взбейте миксером до однородности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разогрейте духовку до 180°C. Застелите круглую форму диаметром 24 см фольгой и выпекайте поочередно шесть коржей по 5 минут каждый.
В миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и цедрой мандарина. Оставьте крем при комнатной температуре на несколько минут.
Смажьте каждый корж приготовленным кремом. Между слоями выложите сушеную вишню. Растопите белый шоколад и полейте им торт сверху. Украсьте измельченными грецкими орехами, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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