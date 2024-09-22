Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный торт с домашним кремом.

Этот торт - классический десерт, который станет отличным дополнением к праздничному столу.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила рассказать, как быстро сделать праздничный Медовик и удивить гостей нежным кремом.

Ингредиенты для теста:

6 яиц

350 г сахара

130 мл меда

130 г сливочного масла (82%)

250 г муки

5 г разрыхлителя

1 ч.л соды

1 ч.л уксуса

200 г белого шоколада

100 г грецких орехов

Щепотка соли

Ингредиенты для крема:

300 г домашнего крем-сыра

600 г сливок (33%)

100 г сахарной пудры

Цедра 3-4 мандаринов

200 г сушеной вишни

Просейте муку через сито, чтобы избавиться от комочков. В кастрюле на слабом огне растопите сахар до появления карамельного цвета, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте в карамель мед, сливочное масло, соду, уксус и прогрейте до однородной массы.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте яйца и добавьте к ним карамельно-медовую массу. Постепенно введите муку и взбейте миксером до однородности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разогрейте духовку до 180°C. Застелите круглую форму диаметром 24 см фольгой и выпекайте поочередно шесть коржей по 5 минут каждый.

В миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и цедрой мандарина. Оставьте крем при комнатной температуре на несколько минут.

Смажьте каждый корж приготовленным кремом. Между слоями выложите сушеную вишню. Растопите белый шоколад и полейте им торт сверху. Украсьте измельченными грецкими орехами, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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